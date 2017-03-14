الضليل: القبض على تاجري مخدرات وضبط 200 ألف حبة مخدرة

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجري مخدرات وضبطوا 200 ألف حبة مخدرة إثر مداهمة منزل في بلدة الضليل بمحافظة الزرقاء، وفق بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام.

وقال البيان إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام عدة اشخاص من المشبوهين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة بحيازة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والمباشرة بتجهيزها تمهيدا لتهريبها الى خارج المملكة حيث تولى فريق تحقيقي خاص من ادارة مكافحة المخدرات تتبع تلك المعلومات للتاكد منها وتحديد مكان اخفاء المواد المخدرة من اجل ضبطها المتورطين بحيازتها .

وأضافت ان فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من اعمال مراقبة ورصد وجمع للمعلومات حول القضية تمكن من التأكد من تورط شخصين من المشبوهين بمثل تلك القضايا وحيازتهما كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في احد المنازل في محافظة الزرقاء/ الضليل حيث نفذت مداهمة لذلك المنزل بالاشتراك مع الفريق الخاص التابع للادارة للقبض عليهم .

وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان المداهمة افضت للقبض على الشخصين المشتبه بهما والعثور على 200 الف حبة مخدرة داخل المنزل بعد تفتيشه وبوشرت التحقيقات مع المقبوض عليهما تمهيدا لاحالتهما للقضاء .