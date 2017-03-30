الصين تقترب من تسريح 300 ألف جندي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أنها تسير قدما في خططها لخفض عدد الجنود في الجيش، بعد إعلان الرئيس شي جين بينغ عام 2015 أن جيش التحرير الشعبي سيسرح 300 ألف جندي، على أن تتم العملية بنهاية 2017.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وو كيان، إن هناك “تدابير مفصلة” وضعت لعمليات التخفيض، لافتا إلى أن “الأمور تسير بشكل سلس”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: “هذا العام سيحقق الجيش أهدافه المحددة وفق الجدول الزمني”.

وتأمل الصين أن تؤدي هذه الإجراءات إلى توفير تمويل أكبر لأسلحة متطورة عالية التقنية لقواتها البحرية والجوية، وجيش أصغر حجما وأكثر قدرة استراتيجية، على الرغم من الصعوبة التي تواجهها لحل مشاكل الجنود الذين سرحتهم في الفترة السابقة.

وشهدت البلاد في فبراير الماضي، تظاهرات لمحاربين قدامى في الجيش، على مدى يومين مطالبين بمستحقاتهم المالية التقاعدية المتأخرة، في موجة جديدة من الاحتجاجات التي تسلط الضوء على الصعوبات التي تشوب التعامل مع الجنود المسرحين.