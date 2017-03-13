الشرطة الماليزية “تكافح” خطر داعش

أعلنت الشرطة الماليزية الاثنين، اعتقال سبعة أشخاص بينهم خمسة فلبينيين للاشتباه في صلتهم بما يسمى تنظيم داعش.

وأضاف أبو بكر إن فلبينيين اثنين في ماليزيا اعتقلا بتهمة جمع أموال وتحويلها إلى مجندين ماليزيين انضما إلى داعش في جنوب الفلبين منذ عام 2014، مشيرا إلى أن فلبينيا آخر يعمل ميكانيكيا للسيارات اعتقل بتهمة التخطيط للذهاب إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم.

وذكر أن فلبينيا آخر يعمل في أعمال البناء وفلبينية تعمل بائعة تذاكر للعبارات اعتقلا كذلك لقيامهما بتهريب ثلاثة من متشددي داعش من ماليزيا وإندونيسيا إلى جنوب الفلبين عبر ولاية صباح.

وقال المسؤول الأمني الماليزي إن من بين المعتقلين السبعة موظفة ماليزية في دائرة الهجرة الماليزية على الحدود الماليزية-الفلبينية، موضحا أنها قامت بالمساعدة في تمرير مسلحين من ماليزيا وإندونيسيا لدخول الفلبين من دون وثائق رسمية.

وأضاف أنه تم القبض على ماليزي آخر تم ترحيله من تركيا من قبل السلطات هناك في يناير الماضي لمحاولته دخول سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش.

واعتقلت السلطات الماليزية أكثر من 250 شخصا خلال الفترة من 2013 إلى 2016 للاشتباه في قيامهم بأنشطة متشددة على صلة بتنظيم داعش.