السلطات المصرية تفتح معبر رفح 3 أيام

أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، ثلاثة أيام، لسفر الحالات الإنسانية والمسجلين للسفر من وإلى قطاع غزة.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، إن مصر أبلغتهم نيتها فتح معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين حتى الأربعاء من الأسبوع الجاري، في كلا الاتجاهين.

وأضافت الهيئة إلى أن سفر المواطنين من قطاع غزة، سيكون وفق كشوفات المسجلين للسفر المعدة مسبقاً.

وتشير إحصائيات رسمية فلسطينية لوجود ما يزيد عن 15 ألف مواطن فلسطيني مسجل للسفر من قطاع غزة، لأسباب مختلفة، تتنوع ما بين العلاج والتعليم والالتحاق بأعمال خارج قطاع غزة.

وتربط السلطات المصرية فتح معبر رفح، بتحسن الأوضاع الأمنية في سيناء، والتي تشهد هجمات متصاعدة ضد الجيش المصري، والذي يواصل عملياته ضد الجماعات المتطرفة فيها.