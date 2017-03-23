السعودية تحقق فوزا ثمينا على تايلاند بتصفيات المونديال

عادت السعودية إلى الطريق الصحيح وفازت 3- صفر في تايلاند لتقطع خطوة جديدة نحو العودة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، الخميس.

وتقدم محمد السهلاوي بهدف للسعودية، التي خسرت 1-2 أمام اليابان في الجولة الماضية في نوفمبر 2016، بالدقيقة 25، وأضاف تانابون كيسارات الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه، قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

واختتم البديل سلمان المؤثر الثلاثية بمتابعة تمريرة تيسير الجاسم في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وعززت السعودية تصدرها للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما بقيت تايلاند في المركز السادس، الأخير، ولها نقطة واحدة.

وستحاول السعودية الاقتراب بشكل أكبر من الوصول لكأس العالم عندما تستضيف العراق، الثلاثاء المقبل.