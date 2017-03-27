الرباعية العربية: تدخلات إيران تعيق حل أزمات المنطقة

أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، الاثنين، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، معتبرة أن ما تقوم به طهران من “تأجيج طائفي” يعيق جهود حل أزمات المنطقة.

وعقدت اللجنة اجتماعا على هامش أعمال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الـ 28 على شاطئ البحر الميت.

وتتكون اللجنة من الدول التالية: الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والسعودية، ومصر، والأمين العام لجامعة لدول العربية

وأوضحت في بيان”أنها ناقشت تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية معها وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية”.

واستنكرت” التصريحات الاستفزازية المستمرة من جانب المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة مما يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك”.

واعتمدت اللجنة التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء على مستوى كبار المسؤولين، بهدف وضع خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية.

وثمنت اللجنة رد مجلس التعاون الخليجي الذي تضمنه خطاب أمير دولة الكويت للرئيس الإيراني، ودعت طهران إلى التعامل بإيجابية مع هذه المبادرة، تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (عام 2015)، مؤكدة ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بالاتفاق النووي.