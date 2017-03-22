الرئيس الألماني: أردوغان يعرض قصة نجاح تركيا للخطر

وجه فرانك فالتر شتاينماير في أولى كلماته كرئيس لألمانيا، تحذيرا حادا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيه إنه يجازف بكل ما حققته بلاده من إنجازات في السنوات الأخيرة وبالإضرار بالعلاقات مع شركائه.

وتشهد تركيا خلافا مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى، بسبب محاولة مسؤولين أتراك الترويج بين الأتراك المقيمين في هذه الدول لاستفتاء يمنح إردوغان سلطات أكبر.

وقال شتاينماير الأربعاء، في كلمة بمناسبة تنصيبه رئيسا وهو منصب شرفي إلى حد كبير “نظرتنا لتركيا مشوبة بالقلق من أن كل شيء بني على مر السنين والعقود آخذ في الانهيار”.

وأضاف “الرئيس أردوغان.. أنت تعرض كل ما بنيته مع الآخرين للخطر”. وأكد أنه يرحب بأي “علامات ذات مصداقية” على تخفيف الموقف.

واتهمت تركيا مرارا ألمانيا باستخدام أساليب نازية لدى منع وزراء أتراك من عقد لقاءات جماهيرية وأثارت غضب ألمانيا باحتجاز الصحفي التركي الألماني دينيز يوغل.

وقال شتاينماير “توقفوا عن التشبيهات بالنازي التي لا يصح ذكرها… لا تقطعوا العلاقات بمن يريدون عقد شراكة مع تركيا. احترموا حكم القانون وحرية الإعلام والصحفيين.