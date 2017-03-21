الذهب يهبط بعد موجة صعود

انخفض سعرالذهب الثلاثاء، بعد أن سجل هبوطا في المعاملات الآسيوية بفعل عمليات بيع بعد موجة صعود دامت أربعة أيام، على الرغم من هبوط الدولار الذي بدد جزءا فقط من التراجع في آسيا.

وبحلول الساعة 12:28 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1231.89 دولار للأوقية (الأونصة) حيث فقد ثمانية دولارات للأوقية في أقل من ساعة بعد وصوله إلى أعلى مستوى خلال الجلسة في الأسواق الخارجية عند 1235.26 دولار للأوقية.

ووفقا لرويترز، فقد نزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 2.30 دولار إلى 1231.70 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل اليورو بفعل توقعات بنهج أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة الأميركية وهو ما ساعد على ارتفاع الذهب في وقت لاحق من المعاملات.

كما تلقت الأسعار دعما من حالة الضبابية بشأن السياسات الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب والمخاوف بشأن تأثير الأحزاب الشعبوية على الانتخابات الأوروبية هذا العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.1 في المئة إلى 17.39 دولار للأوقية فيما نزل البلاتين 0.4 في المئة إلى 963.60 دولار للأوقية.

وعلى عكس بقية المعادن النفيسة صعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 782.35 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة عند 785.20 دولار للأوقية.