الدولار يهبط بالذهب لأدنى مستوى وتوقعات بمزيد من الخسائر

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع ويتوقع محللون أن يتكبد المعدن النفيس المزيد من الخسائر مع تزايد يقين المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأميركية سترتفع في وقت لاحق هذا الشهر.

وانخفض سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.43 بالمئة إلى 1202.25 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات بالسوق الأميركي بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الأول من فبراير شباط عند 1201.02 دولار.

وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1203.20 دولار للأوقية.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة وتعليقات من جانب أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

ويشكل ارتفاع الفائدة ضغطا على أسعار الذهب لأنه يزيد تكلفة الفرصة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب.

وزادت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأربعاء حين سجل نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي أكبر زيادة على الإطلاق في أكثر من عام في فبراير شباط مما يشير إلى أن الاقتصاد يواصل الاستناد إلى قاعدة قوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 1.6 بالمئة إلى 16.95 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة 16.91 دولار وهو أدنى مستوى منذ 27 يناير كانون الثاني.

وانخفض البلاتين 0.95 بالمئة إلى 935.80 دولار للأوقية بعدما تراجع إلى 929.25 دولار وهو أدنى مستوى منذ الرابع من يناير كانون الثاني.

وهبط البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 747.50 دولار للأوقية بعد أن تراجعه أثناء الجلسة إلى 744.60 دولار وهو أدنى مستوى منذ السادس من فبراير شباط.