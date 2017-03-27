الدولار إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر مقابل سلة من العملات، الاثنين، مع تزايد المخاوف بشأن احتمالات زيادة الإنفاق العالمي في الولايات المتحدة، في ظل فشل الرئيس دونالد ترامب في تمرير مشروع قانون لإصلاح نظام الرعاية الصحية.

ونزل الدولار 0.5 في المئة خلال اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية تستخدم لقياس قوته على نطاق أوسع.

وسجل المؤشر 99.038 وهو أقل مستوى منذ ما بعد انتخاب ترامب بثلاثة أيام في نوفمبر.

ومقابل العملة اليابانية نزل الدولار أكثر من واحد في المئة إلى 110.15 ين، وهو أقل مستوى منذ 18 نوفمبر، وسجل في أحدث تعاملات 110.20 ين.

وبلغ اليورو 1.0874 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثامن من ديسمبر. وسجل الإسترليني أفضل أداء بين العشر عملات الكبرى مقابل الدولار العام الحالي وسجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2580 دولار.

وتعرض ترامب إلى انتكاسة كبيرة، بعدما سحب زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي تشريعا، يهدف لتعديل نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من المناقشات، بسبب عدم حشد أصوات كافية لدعمه.

وكان مقررا أن يصوت أعضاء مجلس النواب الـ430 على مشروع قانون ترامب، لكن عدد الجمهوريين الذين أعلنوا معارضتهم له فاق 30 من بين 137.