الخارجية: الهند وعدت بمحاسبة المتسببين بما حصل للطلبة الأردنيين

قالت وزارة الخارجية إن مسؤول الطلبة الأجانب في الهند وعد بإرسال تقرير مفصل حول ما حصل للطلبة الأردنيين في مدينة حيدر أباد، ومقترح لحل الأزمة ومحاسبة المتسببين، مؤكدا ترحيبه بالطلبة الأردنيين.

وأكدت الوزارة عبر حسابها على موقع “تويتر” وصول الطالب محمود زريقات أمس الى ارض الوطن، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول الطالبين هاشم الرواشدة اليوم وأوس الطراونة غدا.

وقالت الوزارة أن مركز عمليات الخارجية الأردنية والسفارة في الهند تابعا حادثة العنف التي وقعت في احدى جامعات حيدر اباد والتي يدرس بها طلبة اردنيون، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع الطلاب الأردنيين في الجامعة وتأمين حمايتهم وسلامتهم بالتعاون مع السلطات المحلية في المدينة ورئاسة الجامعة.

وكان عدد من الطلاب الأردنيين الذين يدرسون في الجامعات الهندية، نشروا مقطع فيديو يكشف تعرضهم لتهديدات بالقتل في مدينة حيدر أباد، حيث يظهر المقطع قيام عدد من الهنود الرافضين لوجود الأجانب في بلادهم وهم يحرقون عددا من الدراجات للطلبة الأردنيين.

وطالب الطلاب الأردنيون الحكومة بالتدخل لدى السلطات الهندية، من اجل حمايتهم من التهديد بالقتل، ووقف عملية إحراق الدراجات التي تعتبر وسيلتهم الوحيدة للتنقل بين الجامعة والسكن.