الحكومة تدين أعمال الانشاءات الاسرائيلية في القصور الأموية

دانت الحكومة أعمال الانشاءات الاسرائيلية في منطقة القصور الأموية المجاورة للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، وطالبت بوقفها على الفور.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن هذه الاجراءات تمثل انتهاكا واضحا لالتزامات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، ومعاهدات السلام بين البلدين.

وأكد أن هذه الاجراءات تعمل على تقويض الجهود المبذولة من أجل التهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي العام في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف ومحيطه.

وطالب الدكتور المومني بوقف هذه الاعتداءات فورا، وازالة كل التغييرات التي أجريت في الموقع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سلمت السفارة الاسرائيلية في عمان مذكرة احتجاج إزاء الانتهاكات الاسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف.

وتعترف تل ابيب بموجب معاهدة السلام مع الاردن، الموقعة عام 1994، بوصايته على المقدسات في القدس الشرقية التي كانت ضمن مدن الضفة الغربية الخاضعة للسيادة الاردنية قبل ان تحتلها اسرائيل عام 1967.

وعملية السلام في الشرق الاوسط متوقفة منذ اكثر من عامين.

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس برمتها “عاصمة ابدية” في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويتطلع الفلسطينيون الى ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.