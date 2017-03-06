الحكومة الألمانية ترد على اتهامات أردوغان “النازية”

ردت الحكومة الألمانية، يوم الإثنين، على تصريحات للرئيس التركي، انتقد فيها ألمانيا بشدة ووصف ممارساتها بالنازية، قائلة إن ما صدر عن رجب طيب أردوغان، غير مقبول.

وندد رئيس المستشارية الفدرالية الألمانية، بيتر آلتماير، بتصريحات أردوغان، قائلا إن حكومة بلاده ستبلغ أنقرة عدم قبولها بما صدر عن الرئيس التركي بـ”وضوح شديد”.

ويأتي الرد الألماني بعدما اتهم أردوغان برلين، يوم الأحد، بالقيام بتصرفات فاشية تذكر بحقبة النازية، ردا على إلغاء السلطات الألمانية تجمعين سياسيين أرادا حشد 1.2 مليون تركي يقيمون في أراضيها.

وألغت السلطات الألمانية رخص تجمعين في مدينتين ألمانيتين، الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن يلقي فيهما وزراء أتراك كلمات تحث مواطنيهم على التصويت بنعم في استفتاء على إصلاحات دستورية تعزز صلاحيات أردوغان، الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، وجهت نائبة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، انتقادات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلة إنه يتصرف مثل “طفل عنيد يجهل ما يقوم به”.

وأورد أردوغان في حديثه مؤخرا عن ألمانيا “سنتحدث عن تصرفات ألمانيا في المحافل الدولية وسنحرجهم في أعين العالم. لا نريد أن نرى العالم النازي مرة أخرى، ولا نريد أن نرى تصرفاتهم الفاشية..كنا نعتقد أن هذه الحقبة من الماضي لكن يبدو أنها ليست كذلك.”

من ناحيتها، عزت برلين إلغاء التجمعيين السياسيين إلى دواع أمنية، في إشارة إلى احتمال حصول مناوشات بين أنصار أردوغان ومعارضيه.