الجيش السوري يدخل مدينة تدمر

قالت مصادر سورية، إن القوات النظامية السورية دخلت مدينة تدمر التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد معارك عنيفة، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “دخل الجيش السوري حيا في غرب مدينة تدمر وسيطر على أجزاء منه. هناك اشتباكات وقصف على المدينة”.

وكان عبد الرحمن صرح الأربعاء، أن “قوات النظام مدعمة بقوات روسية وصلت إلى بعد كيلومتر واحد من مدينة تدمر بعد معارك عنيفة ضد تنظيم داعش”.

وقال إن تقدم قوات النظام يأتي بعد “عمليات قصف مكثفة ووسط عشرات الغارات على مواقع التنظيم” في المدينة.

وتخوض قوات النظام منذ أسابيع معارك عنيفة في ريف حمص الشرقي ضد المتشددين الذين تمكنوا في 11 ديسمبر من السيطرة على تدمر بعد ستة أشهر من طردهم منها.

وباتت قوات النظام وفق المرصد “بعد سيطرتها على عدد من التلال المشرفة على المدينة، تسيطر نارياً على القسم الغربي من تدمر”.

وأكد مصدر عسكري في دمشق لفرانس، في وقت سابق، تقدم الجيش في محيط المدينة حيث سيطر على “مفترق طرق استراتيجي” قال إنه يعد “مفتاحا للدخول إلى المدينة”.

وأوضح أن قلعة تدمر الواقعة غرب المدينة “باتت تحت السيطرة النارية للجيش”.

وألحق داعش أضراراً بالغة بآثار المدينة خلال سيطرته عليها في الفترة الممتدة من مايو 2015 حتى مارس 2016.

وبعد سيطرته عليها مجددا قبل نحو ثلاثة أشهر، دمر التنظيم التترابيلون الأثري المؤلف من 16 عموداً، كما ألحق أضرارا كبيرة بواجهة المسرح الروماني.

ووصفت الأمم المتحدة ذلك بـ”جريمة حرب جديدة”.

ويعود تاريخ تدمر “عروس البادية” إلى أكثر من ألفي سنة وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي الإنساني. وتشتهر بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشهد على عظمة تاريخها.