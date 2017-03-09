الجيش الأميركي: إيران هي الخطر الأكبر على استقرار المنطقة

قال قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل إن ايران باتت تمثل الخطر الأكبر على الاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال جلسة إستماع بمجلس الشيوخ الأميركي.

وأضاف فوتل أن ايران ما زالت تمارس استفزازها للقوات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة بالخليج.

وبينما كان فوتيل يدلي بافاداته في مجلس الشيوخ ، أكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، العقيد جون دوريان على عزم التحالف مواصلة دعمه لميليشات سوريا الديمقراطية.

وأكد المسؤول الأميركي على ثقة التحالف بقدرة ميليشيات سوريا الديمقراطية على استعادة الرقة.

وأضاف دوريان أن مصير مدينة الرقة بعد تحريرها، يبقى أمرا غير محسوم ومن غير الواضح لمن سيتم تسليم المدينة بعد تحريرها.