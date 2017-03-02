التقرير الأولي بعد إصابة فيرناندو توريس: “تجاوز مرحلة الخطر”

طمأن مونو بورغوس مساعد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني جماهير الفريق على حالة نجمهم فرناندو توريس.

وكان توريس قد اصطدمت رأسه بقوة أثناء المباراة مع ديبورتيفو لاكورنيا بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري مع أليخاندرو أريباس قبل وقوعه وإرتطام رأسه بالأرض أيضاً في الدقيقة 85.

وتسبب هذا الإصطدام بمغادرة النينو الملعب ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وسط صدمة لجميع من في ملعب المباراة. وجاءت التقارير الأولية لتطمئن الجماهير إلى حالة نجم أتلتيكو مدريد والذي تجاوز مرحلة الخطر وكان يتكلم مع جميع من حوله في المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وقال فيليبي لويس لموقع لـ”elchiringuito.tv”: “لقد قلنا يجب أن تستقر حالة توريس أولاً، وأيضا أتمنى أن يكون كل شيء بخير لأن هذل المهم بالنسبة لنا الآن.”