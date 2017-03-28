التحالف العربي يدمر 4 صواريخ باليتسية حوثية

أعلنت قيادة التحالف العربي، الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت 4 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي وصالح من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.

وذكر بيان لقيادة قوات التحالف في بيان أن الصواريخ كانت في طريقها إلى مدينتي خميس مشيط وأبها جنوب غرب المملكة، وقد تم تدميرها عند الساعة 06:40 من صباح الثلاثاء.

وأفاد البيان أن قوات الدفاع الجوي دمرت الصواريخ بدون أي أضرار، مشيرا إلى أن قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف مواقع الاطلاق.

وأكد التحالف أن استمرار الميليشيات في استهداف المدن بالصواريخ البالستية، أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة الى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل، خصوصا من ميناء الحديدة.