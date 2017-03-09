التحالف الدولي يؤكد نشر قوات أميركية إضافية بسوريا

أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الخميس نشر قوات أمريكية إضافية في سوريا لتعجيل هزيمة المتشددين في مدينة الرقة معقل التنظيم الإرهابي في سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان، وهو من سلاح شالجو الأمريكي، إن القوات الإضافية لن يكون لها دور في الخطوط الأمامية وستعمل مع شركاء محليين في سوريا في إشارة إلى ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية.

وتضم “قوات سوريا الديمقراطية” وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلين سوريين من العرب السنة.

وتضم القوات الإضافية التي وصلت “خلال الأيام القليلة الماضية”وحدة مدفعية من مشاة البحرية ومجموعة من جنود الجيش الأميركي.

وقال دوريان عبر الهاتف “نتحدث عن نحو 400 جندي إضافي في الإجمال وسيكونون هناك لفترة مؤقتة”.

وأضاف أنهم سينضمون إلى 500 جندي أميركي ينتشرون بالفعل في سوريا.