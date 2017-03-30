البريكست وماكرون يحدان من تراجع الذهب

انخفض الذهب، الخميس، مع صعود الدولار لكن الضبابية الاقتصادية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واقتراب موعد الانتخابات الفرنسية حدا من الخسائر.

وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1250.66 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1250 دولارا للأوقية.

وصعد الدولار لأعلى مستوى في تسعة أيام مقابل سلة عملات، الخميس، مما ضغط على الذهب.

وفي بريطانيا بدأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي رسميا إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه لا رجعة في الأمر.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيلاب ونشرت نتائجه الأربعاء أن المرشح إيمانويل ماكرون يتجه للحصول على أعلى الأصوات في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية في الشهر المقبل، والفوز في جولة الإعادة المقررة في السابع من مايو على منافسته المنتمية لأقصى اليمين مارين لوبان.

ويعتبر الذهب عادة استثمارا بديلا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.