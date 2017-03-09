البرلمان السويسري يرفض “حظر النقاب”

رفضت الغرفة العليا من البرلمان السويسري مبادرة يقودها الحزب الاشتراكي لحظر النقاب.

وصوت مجلس الدولة بأغلبية 26 مقابل 9 وامتناع 4 عن التصويت الخميس ضد القرار الذي أقر بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس النواب في نوفمبر.

وفرضت منطقة تيسينو التي تتحدث الايطالية حظرا على النقاب العام الماضي.

ويعمل نائب حزب الشعب السويسري الاشتراكي، الذي تقدم بهذا الإجراء، لجمع توقيعات لطرح هذه القضية أمام الاستفتاء العام.

وطالب مؤيدوه بعدم السماح بارتداء النقاب لأسباب أمنية، وأكدوا أن ارتداء النقاب يضر بحقوق المرأة.

بالمقابل شدد معارضو هذا الاجراء على أنه سيثير الصراع الثقافي، وأن البرقع نادرا ما يشاهد في سويسرا.