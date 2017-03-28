البرلمان الاسكتلندي ينصر ستيرجن على ماي

وافق البرلمان الاسكتلندي، الثلاثاء، على السماح لرئيسة الوزراء، نيكولا ستيرجن، بالتقدم بطلب رسمي من الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وصوت البرلمان بغالبية 69 صوتا مقابل 59 صوتا، لصالح هذه الخطوة الهامة، في تجاهل لطلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي كانت قد التقت، أمس الاثنين، ستيرجن.

وضغطت ستيرجن لإجراء استفتاء في النصف الثاني من 2018 أو النصف الأول من 2019، قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن ماي قالت لها “الآن ليس الوقت المناسب”.

وكانت ماي قالت، في وقت سابق، إن الوحدة أمر حاسم كي تحصل بريطانيا على اتفاق جيد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في محادثات ستبدأها رسميا يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن الناخبين الاسكتلنديين كانوا قد رفضوا الاستقلال في استفتاء عام 2014، لكن ستيرجن قالت إن قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي أحدث “تغيبرا جوهريا”.

وحسب رأيها، فإن الاسكتلنديين، الذي رفضوا أيضا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جاءت نتيجته معاكسة لرغبتهم، سيصوتون بـ”نعم” على استقلال بلادهم.