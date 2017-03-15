البحث الجنائي يكشف أسلوبا جديدا للاحتيال ويحذر التجار

كشفت كوادر البحث الجنائي عن أسلوب احتيال جديد على تجار في عمان وجرش، وألقت القبض على 4 من مبتكريه.

وفي التفاصيل ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام انه في الآونة الاخيرة تعامل العاملون في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال / قسم جرش مع عدد من الشكاوى التي وردت اليهم من قبل تجار بقيام عدد من الاشخاص بعرض بضائع للبيع عليهم والطلب منهم ثمن تلك البضاعة بواسطة شيك بنكي ورفض مبدأ اخذ ثمن البضاعة نقداً، ليقوموا بعد ذلك بتزوير الشيكات بزيادة قيمتها، ومحاولة صرفها، وفي حال كشف امرهم يعودون ليطالبوا التجار بالمبالغ النقدية ثمن البضاعة .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه نتيجة التحقيقات في تلك الشكاوى تمكن المحققون بعد جمع المعلومات حولها من حصر الاشتباه باربعة اشخاص احدهم من جنسية عربية من المشبوهين بقضايا الاحتيال والسرقات، وبالتحقيق معهم بعد القبض عليهم اعترفوا بارتكاب (28) قضية احتيال وتزوير لشيكات بنكية تم استلامها من اصحاب المحلات التجارية في محافظة العاصمة وجرش ومحاولة صرفها بعد ذلك وانهم عند كشف امرهم في المؤسسات المالية ورفض صرف الشيكات يعودون للتجار لمطالبتهم بالمبالغ المالية نقدا.

وتهيب ادارة البحث الجنائي بالتجار الحذر من ذلك الاسلوب الجرمي خاصة عند التعامل مع الاشخاص غير المعروفين لديهم، وممن يطلبون اوراقا مالية (شيكات) بدلا من النقد والابلاغ فورا عن اي شخص يشتبه به في مثل تلك القضايا.