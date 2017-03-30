الاحتلال يجرف أراضي خلة الزعفران غرب سلفيت

جرفت سلطات الاحتلال الاسرئيلي، اليوم الخميس، مساحات واسعة من أراضي منطقة خلة الزعفران شمال شرق بروقين، غرب سلفيت.

وأكد رئيس بلدية بروقين، سعيد علان: “أن عددا من جرافات الاحتلال قامت بتجريف ما يقارب 20 دونما من أراضي المواطنين في منطقة خلة الزعفران بالقرب من منطقة “ارائيل” الصناعية من أجل توسعتها”.

وأضاف أن المواطنين حضروا الى المكان ومنعوا الجرافات من مواصلة تجريفها لأراضيهم، مضيفا” انه تم اخبارنا من قبل الاحتلال ان هناك قرارا بتجريف ومصادرة 72 دونما لضمها لمنطقة ارائيل الصناعية، وحضر الى المكان الارتباط الاسرائيلي”.

يشار الى أن أراضي بلدة بروقين تتعرض لعملية تجريف من أجل توسعة مستوطنة “بروخين” المقامة على أراضيها.