الاحتلال: السلطة والشاباك يعملان معاً على مدار الساعة لحماية إسرائيل

أصدر مركز «يروشليم» الإسرائيلي، تقريراً اليوم الخميس، بشأن تقدير الموقف الأمني للاحتلال، أكد من خلاله، أن التنسيق الأمني بين السلطة والاستخبارات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تشهد مستوى عاليا من التعاون بين الطرفين، والعمل معاً على مدار الساعة.

وقال تقرير المركز الذي يديره، «دوري غولد» وكيل الخارجية الإسرائيلي الأسبق:” إن المخابرات الفلسطينية العامة، بقيادة ماجد فرج، تعمل على مدار الساعة مع جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية “الشاباك” وبتنسيق وثيق ضد كل جسم “إرهابي” يعمل ضد إسرائيل انطلاقا من مناطق السلطة”، على حد تعبير التقرير.

وتمكن الاحتلال الإسرائيلي، بفضل التنسيق الأمني والمعلومات التي تقدمها السلطة، من اغتيال كثير من المقاومين المطلوبين في الضفة والقدس، كان آخرهم «الشهيد المثقف»، باسل الأعرج الذي أغتيل قبل أيام بعد اشتباك مع قوة اسرائيلية في مدينة البيرة.

يشار الى أن الأعرج سجن لدى الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية في سياسة لتبادل الأدوار لكبح جماح المقاومة وعناصرها.

وعانت ولا تزال تعاني انتفاضة القدس من التنسيق الأمني الذي أفشل كثيرا من العمليات التي ينفذها فلسطينيون دفاعا عن أرضهم ومقدساتهم.