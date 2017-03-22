الاتحاد الأوروبي للكرة: لن نوقف حكم “الريمونتادا”

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، أن الاتحاد القاري لن يوقف حكم مباراة برشلونة وباريس سان جرمان رغم بعض الانتقادات التي تعرض لها.

وقال تشيفيرين خلال مؤتمر لكرة القدم في أستوريل البرتغالية “لن نقوم بإيقاف حكم تلك المباراة، فنحن لا نوقف الحكام”.

وأضاف “عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، نتناقش بالأمر، لكن لن نلجأ إلى الإيقاف على الإطلاق. الأمر كما لو قمتم بمعاقبة لاعب أهدر ركلة جزاء، في هذه الحال قد يصبح احتياطيا إذا لم ينجح في ترجمة العديد من ركلات الجزاء، لكن لا تقومون بإيقافه”.

وكان باريس سان جرمان وجه رسالة إلى تشيفيرين يشكو فيها من “ثغرات تحكيمية” خلال خسارته الساحقة على أرض برشلونة الإسباني 6-1 قبل أسبوعين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأهدر سان جرمان تقدمه ذهابا على أرضه 4-صفر، عندما خسر إيابا 1-6 بينها ثلاثة أهداف لبرشلونة في آخر 7 دقائق، بما يسمى بالإسبانية “الريمونتادا” أي العودة.

وأثارت قرارات الحكم الألماني دينيز أيتكين الكثير من الجدل خلال المباراة.