الإمارات والسعودية.. دعوة تعيد كتابة تاريخ المونديال

في بادرة استثنائية بعالم كرة القدم، ورغم شدة تنافسهما في مجموعة واحدة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، حرصت السعودية على تحفيز رعاياها الموجودين بأستراليا على مؤازرة المنتخب الإماراتي في مباراته أمام منتخب أستراليا.

وذكرت السفارة السعودية بأستراليا عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، أن الطلاب السعوديين في أستراليا مدعوون لمشاهدة مباراة “الأبيض” الإماراتي، لافتة إلى أن السفارة الإماراتية سوف تقوم بتوزيع التذاكر مجانا على الجماهير الراغبة في الحضور في مدرجات ملعب المباراة.

ويحل المنتخب الإماراتي ضيفا على نظيره الأسترالي “الكنغر” ضمن مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ويحتاج كل فريق للفوز وحصد النقاط كاملة.

وكانت الجولة السادسة قد شهدت خسارة الإمارات على ملعبها ووسط جماهيرها أمام اليابان بثنائية نظيفة، في حين اكتفت أستراليا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب العراق “أسود الرافدين”.

وتتصدر السعودية جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن اليابان، ويبدو المنتخبان مرشحين لمواصلة الصراع على الصدارة، حيث يستقبل المنتخب السعودي “الأخضر” نظيره العراقي في جدة، في حين يستضيف المنتخب الياباني منتخب تايلاند متذيل الترتيب.

بينما تمتلك الإمارات 9 نقاط وتحل في المركز الرابع، ولا تزال تمتلك فرصة للحصول على مقعد بالنهائيات.