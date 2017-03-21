الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي

تتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بامتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا يصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب والرياح.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن المنخفض الجوي الذي تتعرض له الدولة سيتعمق خلال الثلاثاء وسيصحبه أجواء غير مستقرة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة. حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ودعا المركز الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حالة سقوط الأمطار كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه خاصة الأماكن القريبة من المرتفعات محذرا من ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.