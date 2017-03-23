الإعدام لـ 3 “إرهابيين” في البحرين

أصدرت محكمة بحرينية، الخميس، أحكاما بالإعدام على 3 أشخاص، تمت إدانتهم في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية.

وحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، فإن المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن المؤبد على 4 آخرين، فيما عوقب 8 آخرون بالسجن لمدة 15 سنة، واثنان بالسجن 10 سنوات، في القضية ذاتها.

وتعود تفاصيل الوقائع إلى قيام المتهمين بتشكيل خليه إرهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع، ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية.

وحسب المحكمة، تهدف تلك المجموعة إلى إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية وإذاعة الفوضى والرعب بين المواطنين والمقيمين، وذلك بغرض تعطيل رجال الأمن عن أداء واجبهم بحماية المجتمع والمحافظة على السلم والأمن العام.

وأشارت المحكمة إلى المجموعة تتلقى دعما من خارج البلاد، وثبت أن “المتهمين ارتكبوا التفجيرات الإرهابية بمنطقة القرية، التي أدت إلى إصابات برجال الأمن العام، فتم القبض على عدد من المتهمين، وأرشد المتهم الثالث إلى أماكن تخزين متفجرات وأسلحة وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات”.

وأضافت: “تم العثور بمنزل المتهم الرابع عشر على أسلحة محلية الصنع، وأرشد المتهم الثالث عشر إلى المتفجرات، كذلك أرشد المتهم الخامس عشر إلى سلاح كلاشنيكوف ومخزن”.