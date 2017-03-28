“الأخضر” يقترب من حلم المونديال

قطع المنتخب السعودي لكرة القدم خطوة مهمة في طريقه نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، عقب فوزه على ضيفه العراقي 1- صفر الثلاثاء في جدة، في الجولة السابعة من الدور الحاسم بالتصفيات الآسيوية.

وتدين السعودية بفوزها الخامس الى يحيى الشهري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53، رافعا رصيد بلاده إلى 16 نقطة، لكنها تراجعت إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف اليابان الفائزة الثلاثاء أيضا على تايلاند 4- صفر.

وفي المقابل، تضاءلت آمال العراق كثيرا بعد تلقيه هزيمته الخامسة، إذ تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثالث المؤهل إلى الملحق الآسيوي، والفائزة الثلاثاء على الإمارات 2- صفر.

وتبقى هناك 3 جولات حتى نهاية التصفيات، مما يعني أن العراق فقد الأمل منطقيا بالتأهل ولم يفقده رسميا، لأن فارق الأهداف هو الذي يحتسب وليس المواجهات المباشرة.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى مونديال روسيا، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث ملحقا آسيويا، على أن يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقا دوليا مع رابع اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وتقام الجولة الثامنة في 8 يونيو المقبل، حيث تحل السعودية ضيفة على أستراليا، فيما يلعب العراق مع الياباني في طهران، وتايلاند مع الإمارات.