اعتصام أمام السفارة الفلسطينية في عمان يطالب السلطة بوقف التنسيق الأمني

نفذ ناشطون مستقلون مساء اليوم، اعتصاما أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة الاردنية عمان تضامنا مع الشهيد باسل الأعرج واحتجاجاعلى فض الشرطة الفلسطينية في رام الله وقفة للتنديد بما قام به الاحتلال.

وعبر الناشطون عن استيائهم من تعامل الشرطة الفلسطينية مع أشقائهم المعتصمين في رام الله والاعتداء عليهم، وطالبوا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ويأتي الاعتصام بالتزامن مع محاكمة خمسة من رفاق الشهيد باسل الأعرج في المحاكم الفلسطينية.

وكانت قوات الأمن الفلسطينية، اعتدت على عشرات الشبان المحتجين على محاكمة رفاق الشهيد باسل الأعرج، ظهر اليوم الأحد، أمام مجمع المحاكم في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية عدة، وناشطون على مواقع التواصل.

وأصيب عدد من المحتجين بينهم والد الشهيد الأعرج، جراء اعتداء عناصر الأمن عليهم بالهراوات والغاز المدمع، فيما تم اعتقال آخرين بينهم الأسير المحرر خضر عدنان.

وكانت محكمة رام الله قد قضت بانتهاء الحكم بشأن قضية الشهيد باسل الأعرج، وفق القانون الذي ينص على انتهاء القضية بموت “المتهم”، وقررت استكمال ملف رفاقه الخمسة وتأجيل محاكمتهم حتى 30 من نيسان (أبريل) المقبل.