استقالة رئيس شركة أوبر

قدم رئيس شركة أوبر الأميركية المتخصصة في خدمات نقل الركاب جيف جونز استقالته بعد سبعة أشهر من توليه مهامه، في أحدث خطوة تضاعف أزمات الشركة الأميركية .

ووفق ما أوردت وكالة “رويترز” الاثنين، فقد قال جونز في بيان إنه لا يستطيع مواصلة العمل في منصبه بسبب نشاط لا يناسبه معه.

وبات مصير جونز على المحك بعد أن بدأت الشركة، في وقت سابق من مارس الجاري في البحث عن رئيس للتشغيل للمساعدة في إدارة الشركة إلى جانب الرئيس التنفيذي ترافيس كالانيك.

وكان جونز يؤدي بعض مهام رئيس التشغيل.

وقال نائب رئيس أوبر لمنصة الأنشطة والخرائط بريان ماكليندون في تصريحات منفصلة إنه يخطط لمغادرة الشركة بنهاية الشهر لاستكشاف عالم السياسة.

وجونز وماكليندون أحدث مسؤولين ينضمان لسلسة من المسؤولين التنفيذيين الكبار الذين غادروا الشركة الأميركية.