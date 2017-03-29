استشهاد فتاة بالقدس برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن

أفاد شهود عيان باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، لشابة بعد إطلاق النار مباشرة عليها قرب باب العامود في القدس المحتلة.

ووفق إدعاءات المصادر الإعلامية الإسرائيلية، فقد حاولت الفتاة الفلسطينية طعن شرطي قبل أن يطلق عليها النار، فيما لم تؤكد مصادر رسمية حقيقة الحدث.

من جهتها، زعمت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري – ووفقًا للمعلومات والتفاصيل الأولية المتوفرة قرب باب العامود، أن فتاة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن ضد افراد من الشرطة الإسرائيلية.

هذا وتواصل قوات الاحتلال التي هرعت الى المكان باعمال البحث والفحص والمراجعة والتشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد .