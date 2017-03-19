“استسلام عشرات الدواعش” في الموصل

أكد قادة ميدانيون أن القوات العراقية تمكنت من إحكام سيطرتها على المجمع الحكومي في منطقة موصل القديمة، مواصلة التقدم باتجاه مسجد النوري الكبير ومنارة الحدباء في المنطقة ذاتها.

وأشار المتحدث باسم القوات العراقية العميد يحيى رسول، استمرار القوات العراقية في تقدمها بحيي الرسالة ونابلس، قائلا إنها بسطت السيطرة على أجزاء واسعة من كلا الحيين.

وأكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، “استسلام العشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي للقوات العراقية.”

في غضون ذلك، يتواصل تدفق النازحين المدنيين من الأحياء التي تدور فيها المعارك بين القوات العراقية ومسلحي داعش.