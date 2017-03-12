ارتفاع التضخم في السودان في فبراير

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 33.53 في المئة في فبراير، من 32.86 في المئة في الشهر السابق، مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر.

وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.

ومع تقلص الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر. ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30 في المئة لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم.

وأدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج في بلد كثيف الاعتماد على الواردات.