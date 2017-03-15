“احترس من اليهود”.. في لندن

أدان مشرعون محليون في العاصمة البريطانية رفع لافتة كتب عليها “احترس من اليهود” في منطقة ستامفورد هيل بمنطقة لندن، حيث تعيش جالية كبيرة من اليهود المحافظين.

وذكرت جمعية مراقبة محلية أن اللافتة وضعت على عمود إنارة قرب معبد يهودي، وكانت على شكل مثلث أحمر بداخله صورة ظلية لرجل يرتدي ملابس وقبعة اليهود التقليدية.

ووصفت ديان أبوت، وزيرة الداخلية في حكومة الظل المعارضة، على تويتر، اللافتة بالـ”مقززة وغير المقبولة”.

من ناحيته، كتب ديفيد لامي، وهو مشرع آخر عن حزب العمال من منطقة قريبة في لندن، على تويتر، “تصرف حقير وبغيض ليس له مكان على الإطلاق في مجتمعنا.”

وأكدت السلطات المحلية في حي هاكني، يوم الأربعاء، أنها لم تعثر على اللافتة، التي كانت إحدى التحذيرات المزيفة في المنطقة، ويعتقد أنها قد أزيلت بالفعل.

وجرى وضع اللافتة في وقت تكتسب فيه أحزاب يمينية متطرفة، تأييدا في حملات انتخابية في أنحاء أوروبا.