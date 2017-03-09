اتهام منتحل شخصية “جاستن بيير” الأسترالي بالاعتداء على 900 طفل

حثت الشرطة الأسترالية، الخميس، محبي المغني جاستن بيبر وأسرهم على توخي الحذر على الإنترنت، بعد أن وجهت اتهامات بأكثر من 900 جريمة جنسية ضد رجل انتحل شخصية المغني الشهير على الإنترنت.

وسيزور بيبر البالغ من العمر 23 عاما، وهو مغن كندي له أكثر من 92 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أستراليا ضمن جولته العالمية.

ووجهت شرطة كوينزلاند بالفعل اتهامات للرجل الذي يبلغ من العمر 42 عاما بارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بحيازة مواد لاستغلال الأطفال، واستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج من هم دون 16عاما.

لكن فحصا لجهاز الكمبيوتر الخاص به أدى لتوجيه 931 اتهاما آخر ضد الرجل الذي لم تكشف الشرطة عن اسمه.

وزعمت الشرطة أن الرجل يستخدم منصات إلكترونية مثل فيسبوك وسكايب للتواصل مع ضحاياه والسعي للحصول على صور فاضحة من الأطفال في جرائم ترجع إلى عام 2007.

ونقلت رويترز عن الشرطة الشرطة إنه جرى العثور على الكثير من مواد استغلال الأطفال على جهاز الكمبيوتر الخاص به.