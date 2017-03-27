إيفانكا ترامب جارة سيئة

أثارت إيفانكا ترامب حفيظة جيرانها في واشنطن، الذين وصل بهم الحد لوصف الوضع السكني بالـ”سيرك” منذ قدوم ابنة الرئيس الأميركي وعائلتها للسكن في حيهم.

ويعود السبب الرئيسي لضيق الجيران بسبب الحراسة الأمنية المشددة التي تحيط بترامب داخل وخارج منزلها، التي تقطنه مع زوجها جاريد كوشنر، الذي يعمل مستشارا للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفقا لصحيفة “إينديبيندينت” فأن 3 سيارات كبيرة ترافق العائلة عند ذهابها للحديقة العامة داخل الحي للعب مع أطفالهم.

وتسبب تواجد إيفانكا وعائلتها في غلق عدة مداخل في الحي الذي تقطن فيه، بالإضافة إلى انتشار عملاء سريين في أماكن عائلية.

يذكر أن العائلة أثارت الكثير من الجدل بعد أن اصطحبت 10 حراس في رحلة للتزلج في جبال ولاية كولورادو مؤخرا.