إيران تفتح “قواعدها” لروسيا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لـ”رويترز”، الثلاثاء، إن روسيا يمكن أن تستخدم قواعد عسكرية إيرانية “لمكافحة الإرهاب في سوريا” على أن تكون كل حالة “على حدة”.

وأضاف أنه سيجري تناول قضايا إقليمية تتضمن سوريا خلال اجتماع يعقد الثلاثاء في الكرملين. وكان وفد إيراني يضم الرئيس حسن روحاني قد وصل موسكو الاثنين.

وفي أغسطس الماضي، سمحت إيران لروسيا لأول مرة باستخدام إحدى قواعدها العسكرية لشن هجمات داخل سوريا، رغم أن الدستور الإيراني يحظر استخدام أي دولة أجنبية لقاعدة عسكرية في البلاد.

وتزامن هذا السماح بإعلان روسيا أن قاذفاتها طويلة المدى المتمركزة في إيران، قصفت للمرة الأولى عددا من الأهداف في 3 محافظات سورية.