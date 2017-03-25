إيران تتحدث عن “دوافع خفية” لاتهامات التحرش الأميركية

نفت إيران، السبت،اتهامات أمريكية بأن زوارقها الهجومية السريعة “تحرشت” بسفن حربية عند مدخل الخليج، قائلة إن دوافع خفية وراء هذه الاتهامات.

واتهم قادة في البحرية الأميركية إيران في وقت سابق بتعريض الملاحة الدولية للخطر من خلال”التحرش” بسفن حربية أثناء عبورها مضيق هرمز وقالوا إن حوادث قد تسفر في المستقبل عن سوء تقدير وتؤدي إلى اشتباك مسلح.

وتحدث هؤلاء القادة بعد أن واجهت حاملة الطائرات الأميركية جورج دبليو بوش ما وصفه أحد القادة بمجموعتين من الزوارق الهجومية السريعة التابعة للبحرية الإيرانية، والتي اقتربت من أسطول مؤلف من خمس سفن بقيادة الولايات المتحدة لدى دخوله مضيق هرمز يوم الثلاثاء في رحلة من المحيط الهندي إلى الخليج.

وفي طهران نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن البريجادير جنرال مسعود جزائري نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية قوله إن الإدعاءات الأمريكية عن المواجهة ف يالخليج اعتمدت على “تقارير كاذبة أو دوافع خفية.”.

وقال “نشدد على أن الأميركيين سيكونون مسؤولين عن أي اضطرابات في الخليج الفارسي وننبه مرة أخرى إلى ضرورة أن يغير الجيش الأميركي سلوكه.”

وقال قادة أميركيون في وقت سابق إن الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء وأرسلت خلاله حاملة الطائرات جورج دبليو بوش طائرات هليكوبتر حربية للتحليق فوق الزوارق الإيرانية السريعة بعد أن اقترب بعضها لمسافة 870 مترا من الحاملة انتهى دون إطلاق رصاصة واحدة.