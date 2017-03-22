إنزال قوات أميركية غربي الرقة

أفادت مصادر ” أن قوات أميركية تم إنزالها جوا قرب مدينة الطبقة غربي الرقة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وتمكنت القوات الأميركية مع ميليشيات سوريا الديمقراطية من السيطرة على قرى بريف الطبقة الغربي، هي أبو هريرة والمشيرفة والكرين والمحمية، وقطع طريق الرقة حلب والسيطرة عليه.

وأشارت المصادر إلى أن العملية تهدف إلى منع وصول القوات الحكومية السورية إلى الطبقة التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”.

ووفقا لناشط في الرقة، نقلت ميليشيات سوريا الديمقراطية جنودها عبر زوارق حربية في نهر الفرات، من قلعة جعبر إلى ريف الطبقة الغربي، وسط تحليق مكثف لطائرات عسكرية تابعة للتحالف الدولي فوق مدينة الطبقة وريفها.

ويأتي الإنزال الأميركي بالتزامن مع استئناف ميليشيات سوريا الديمقراطية معركة “غضب الفرات”، الرامية لطرد تنظيم “داعش” من مدينة الرقة، معقله الرئيسي في سوريا.

وتقاتل ميليشيات سوريا الديمقراطية، التي تضم فصائل عدة، ويقودها الأكراد ويدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، من أجل عزل الرقة قبل هجوم مرتقب على المدينة.

وقال زعيم وحدات حماية الشعب الكردية، أقوى القوات داخل تحالف “سوريا الديمقراطية”، الأسبوع الماضي، إن الهجوم لاستعادة الرقة قد يبدأ في أوائل شهر أبريل المقبل، لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قال إن القرار لم يتخذ بعد.