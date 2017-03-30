إنجاز جديد يقلص نفقات استكشاف الفضاء

تسعى شركة “سبيس إكس” إلى تسجيل إنجاز جديد في صناعة استكشاف الفضاء، الخميس، بإطلاق صاروخ من طراز “فالكون 9″، سبق لها استخدامه، مما يمثل خطوة أساسية في مسعى صاحب الشركة المستثمر الملياردير إيلون ماسك لتخفيض تكاليف رحلات الفضاء الخارجي.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ الساعة 6:37 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (22:37 بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا لوضع قمر اصطناعي في مداره لصالح شركة (إس.إي.إس.) من لوكسمبورغ.

وسجلت شركة “سبيس إكس” حدثا تاريخيا في ديسمبر 2015، عندما تمكنت من تأمين هبوط صاروخ بعد إطلاقه خارج الغلاف الجوي للمرة الأولى، وهو أمر كررته منذ ذلك الحين سبع مرات.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى تخفيض نفقاتها بحوالي 30 في المئة عبر إعادة استخدام الصواريخ المستعملة. وذكرت أن تكلفة رحلة “فالكون 9” تبلغ 62 مليون دولار، لكنها لم تذكر قيمة الرحلة على متن صاروخ مستعمل.

وأوضح المدير التقني مارتن هاليول للصحفيين هذا الأسبوع أن شركة (إس.إي.إس.) تلقت تخفيضا لقبولها الانضمام إلى الرحلة الثانية “لفالكون 9”.

وتعمل شركة “سبيس إكس” على بناء مكوك فضائي سياحي، وقد سجل اثنان اسميهما حتى الآن للمشاركة في هذه الرحلة السياحية حول القمر. وتهدف الشركة على المدى الطويل إلى تنظيم رحلات لنقل الناس إلى المريخ والعودة للأرض.