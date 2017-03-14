إلغاء مئات الرحلات الجوية في برلين

أصابت حالة من الشلل مطاري العاصمة الألمانية برلين، الثلاثاء، مع استمرار إضراب عمال الخدمات الأرضية، للمطالبة برفع الرواتب، الأمر الذي أدى إلى إلغاء نحو ألف رحلة جوية.

وبدأ الإضراب مجددا الاثنين بعد توقفه خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن إلغاء 194 رحلة في مطار شونفيلد و448 في مطار تيجيل. ويتوقع إلغاء أكثر من 600 رحلة الثلاثاء.

واحتشد العاملون المحتجون من أعضاء نقابة فيردي العمالية عند أبواب مطار تيجيل في الصباح، مرددين أن الزيادة في الرواتب التي عرضت عليهم ليست كافية.

وتريد النقابة زيادة رواتب الموظفين الأرضيين من نحو 11 يورو في الساعة إلى 12 يورو(12.80 دولار) في إطار اتفاق جماعي لمدة عام.