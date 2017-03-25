إغلاقات وتحويلات مرورية لاستقبال وفود القمة العربية

في إطار استعدادات المملكة لاستضافة الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، واستقبال القادة ورؤساء الوفود المشاركة، سيكون هناك غلقٌ وقطع جزئي أمام حركة المرور في عدد من شوارع العاصمة اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 آذار، وحتى الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 27 آذار الحالي، وذلك على النحو التالي:

– غلق المسرب القادم من إشارات النشا ولغاية إشارة المحطة.

– قطع جزئي للسير القادم من دوار الطيارة

– ماركا باتجاه شارع الملك عبدالله الأول ولغاية إشارة القصور

– رغدان، وذلك أثناء مرور الوفود الرسمية.

وسيتم استبدال الطرق المغلقة بطرق بديلة، وعلى النحو التالي:

– تحويل السير القادم من محافظة الزرقاء باتجاه العاصمة إلى طلوع عين غزال.

– تحويل السير القادم من منطقة طارق (طبربور) – عين غزال باتجاه إشارة المسلخ إلى أوتوستراد الزرقاء أو العودة إلى منطقة طارق (طبربور).

– تحويل السير القادم من دوار الداخلية – الاستقلال إلى أعلى جسر الدرع باتجاه شارع الأقصى.