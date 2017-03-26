إعصار مدمر يتجه صوب أستراليا

تستعد مناطق شمال شرقي أستراليا لوصول الإعصار ديبي الأعنف منذ سنوات في المنطقة، وسط نداءات لإخلاء المدارس وإغلاقها، حيث يتشكل الإعصار منذ أيام قبالة ولاية كوينزلاند، بحسب ما أوضح مركز الأرصاد، الأحد.

وأضاف المصدر أن “عين الإعصار ديبي الإستوائي الفائق الدمار ستصل إلى الساحل بين تاونزفيل وبروزربين صباح الثلاثاء”.

وتابع: “العاصفة ستكون على الأرجح إعصارا من الفئة الرابعة، مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 260 كلم في الساعة قرب الوسط”.

وبحسب المدير الإقليمي لمكتب الإرصاد، بروس غين، فإن الإعصار “سيكون على الأرجح الأشد في كوينزلاند منذ إعصار ياسي” في 2011.

وأضاف: “نصنفه من الفئة الرابعة ليس فقط بسبب شدته، بل خصوصا بسبب الحجم واتساع” المناطق التي يهب عليها.

وفي 2011 دمرت منازل ومزروعات في شمال كوينزلاند.

ودعي الأستراليون، الذين يقيمون في المناطق الأكثر انخفاضا في وايت ساندايز الجزيرة الواقعة قبالة كوينزلاند، لإخلاء منازلهم.

وأعلنت رئيسة وزراء كوينزلاند، أناستاسيا بالاسوك، إلى غلق عشرات المدارس.