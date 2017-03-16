إضراب في سوق “المباركية” .. أبرز أسواق الكويت

شهد سوق المباركية أحد أبرز الأسواق التراثية الكويتية إضرابا، الخميس، احتجاجا على رفع الايجارات بنسب تصل إلى خمسة أضعاف.

وجاء الإضراب بعدما قامت شركة خاصة حصلت على عقد إدارة السوق من الحكومة برفع الإيجارات على المحال التجارية.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الخميس، حرص الحكومة على ايجاد حل لمشكلة أصحاب المحلات في سوق المباركية والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم دون الاخلال بالطابع التراثي للسوق.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وجهت وزارتا المالية والتجارة خطابا إلى الشركة المديرة لأسواق المباركية يطلب منها وقف إجراءاتها فورا تجاه المحلات التجارية”.

وقرر بعض أصحاب المحلات العدول عن الإضراب بعد بيان الحكومة، لكن البعض الآخر أكد استمراره لحين استلام إخطارات رسمية من الشركة المديرة تثبت تراجعها عن قرار رفع الايجارات.

وقد انتقد عدد كبير من نواب البرلمان إسناد الحكومة إدارة هذا السوق التاريخي إلى شركة خاصة دون ضوابط .

وتعيش قرابة ستة آلاف عائلة كويتية على موارد محلات سوق المباركية الذي يعود تاريخه إلى مطلع القرن الماضي وهو أحد أهم الأوجه السياحية في الكويت.