إحباط هجوم داعشي “كبير” في إسطنبول

أحبطت الشرطة التركية مخططا لشن هجوم كبير على غرار الهجوم الذي شهدته إسطنبول ليلة رأس السنة، واعتقلت شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم داعش.

وداهمت شرطة إسطنبول خلية يشتبه أنها تابعة لداعش في منطقة كاغيثين على الجانب الأوروبي من المدينة، واعتقلت رجلين تردد أنهما من أصل أوزبكي، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وذكرت الشرطة أن الرجلين كانا يستعدان لشن هجوم كبير مثل الذي استهدف نادي رينا الليلي وقتل فيه 39 شخصا، معظمهم من الأجانب، وأعلن داعش مسؤوليته عنه.

وصادرت الشرطة بنادق كلاشنيكوف وذخائر و500 عيار ناري، ووثائق تتعلق بالتنظيم المتطرف، ومواد رقمية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.