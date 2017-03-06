إحالة تركيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب قاض معتقل

نبهت محكمة لجرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة، إلى أن تركيا تنتهك الاستقلال القضائي للمحكمة باحتجازها أحد قضاتها، على الرغم من صدور أمر بإطلاق سراحه.

وذكرت رويترز أن المحكمة أحالت قضية الانتهاك الحقوقي التركي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكانت المحكمة أمرت أنقرة في وقت سابق بإطلاق سراح القاضي أيدينسيفا أكاي وهو مواطن تركي اعتقل، العام الماضي، للاشتباه في ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة التركية في يوليو الماضي.

وكان من المنتظر أن ينظر أكاي وهو قاض في آلية المحاكم الجنائية الدولية في طلب بإعادة فتح قضية مدان في إبادة جماعية في رواندا.