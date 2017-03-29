أول فريق يتأهل إلى كأس العالم في روسيا

بات المنتخب البرازيلي لكرة القدم أول المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم المقررة العام المقبل في روسيا عقب فوزه على ضيفه البارغوياني 3-0، وخسارة الاوروغواي أمام مضيفتها البيرو 1-2 الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من التصفيات الأميركية الجنوبية.

واستفادت البرازيل أيضا من خسارة الإكوادور أمام مضيفتها كولومبيا 2-0، فعززت موقعها في صدارة التصفيات برصيد 33 نقطة بفارق 11 نقطة أمام غريمتها الأرجنتين الخامسة والتي سقطت أمام مضيفتها بوليفيا بثنائية نظيفة وعقدت مهمتها في التأهل قبل 4 جولات من نهاية التصفيات.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة لكأس العالم. فيما يلعب الفريق الخامس مع بطل أوقيانوسيا.