أنقرة مستاءة من اعتماد واشنطن على الأكراد في سوريا

عبر رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم، الثلاثاء، عن أسفه لاستمرار اعتماد واشنطن على الميليشيات الكردية، في المعركة ضد داعش، في إشارة إلى ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

يأتي ذلك بعد اجتماع جمع رؤساء أركان جيوش تركيا والولايات المتحدة وروسيا، في أنطاليا التركية، لبحث التطورات الأمنية في المنطقة.

وقال الجيش التركي إن الاجتماع ركز على التطورات في سوريا والعراق.

وذكر يلدريم في مؤتمر صحفي أن الدول الثلاث اتفقت على التنسيق بشكل كامل لطرد الجماعات الإرهابية من سوريا، وإن قادة الأركان يعملون لمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف المختلفة في سوريا.

واعتبر يلدريم أن خطر اندلاع اشتباكات سيظهر إذا لم يكن هناك تنسيق كامل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن الهدف المقبل في عملية تركيا في سوريا سيكون مدينة منبج التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.