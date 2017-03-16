ألمانيا.. لاجئ مراهق يواجه تهمة اغتصاب تسعينية

وجهت السلطات الألمانية، الاتهام رسميا لمراهق مغربي- إسباني على خلفية جريمة اغتصاب وإيذاء امرأة في الـ90 من عمرها.

وحسبما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس، فقد وقعت حادثة الاغتصاب في الثاني من أكتوبر الماضي عندما كانت المسنة تهم بالخروج من كنيسة في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.

وأوضحت أن المراهق ( 19 عاما) اقترب من المسنة وطلب منها مالا، وعندما ردت بأن لا مال لديها صرخ في وجهها وسحبها عنوة إلى فناء مجاور، حيث قام باغتصابها وحاول خنقها وشد شعرها بقسوة، كما سرق مفتاح منزلها.

وأشارت إلى أن الادعاء العام وجه للمهاجر تهم الاغتصاب والإيذاء والسرقة، وذكر أن المسنة باتت بحاجة إلى علاج مستمر إثر الاعتداء.

وسيواجه المتهم حكما بالسجن لمدة 15 عاما في حال إدانته.